Islamityske Amerikaanske parlemintsleden net wolkom yn Israël

Rashida Tlaib en Ilhan Omar, allebeide lid fan it Amerikaanske kongres foar de Demokratyske Partij, meie Israël net yn. Neffens de Israëlyske presidint Benjamin Netanyahu soe út de reisplannen fan de twa parlemintsleden bliken dwaan dat hja “Israël skea dwaan wolle”.

De Israëlyske minister fan útlânske saken docht te witten dat frou Tlaib en frou Omar it lân net yn meie, om’t hja iepentlike stipers binne fan de BDS-beweging. Dat stiet foar Boycott-Divestment-Sactions (‘boykotte, net ynvestearje, sanksjes’), in wrâldwide beweging dy’t Israël ekonomysk straffe wol foar de omgong mei de Palestinen. Frou Tlaib is sels fan Palestynsk komôf. Har âlden komme fan ‘e westigge fan ‘e Jordaan.

Ferskate media spekulearje dat it beslút om de twa Amerikaanske froulju de tagong ta Israël te wegerjen ynjûn is troch in Twitterberjocht fan de Amerikaanske presidint Donald Trump. Dy skreau: “It soe tige swak wêze as Israël de folksfertsjintwurdigers Omar en Tlaib in besite tastean soe. Hja meie Israël en de Joadske minsken net snuven hearre en der is neat dat harren op oare gedachten bringe kin. […] Hja binne in skande!” Neffens parseburo Reuters hat in boarne dy’t by de gearkomste fan ‘e Israëlyske ministerrie wie, befêstige dat Trump syn berjocht de trochslach jûn hat.

In moanne lyn die de Israëlyske ambassadeur yn ‘e Feriene Steaten noch te witten dat Israël de twa Amerikaanske froulju wol talitte soe.

