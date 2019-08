Ingelske reklames ferbean fanwegen “te manlike manlju”

De Britske reklamekoadekommisje hat twa reklamefilmkes ferbean omdat minsken der stereotype manljus- of frouljusdingen yn dogge. Dat is sûnt koarten ferbean yn Grut-Brittannië.

Yn in reklame foar smartsiis sitte twa heiten mei lytse bern yn in restaurant. Trochdat se ôflaat wurde troch lekkere hapkes sette se har bern op in rinnende bân. 128 minsken tsjinnen in klacht yn oer it filmke, omdat it de suggestje jaan soe dat manlju net goed op bern passe kinne.

It oare filmke makket reklame foar in automerk. Trije minsken tsjinnen der in klacht tsjin yn omdat de manlju yn it filmke aktive dingen dogge, wylst de frou yn it filmke mei in bern op de bank sit.

De Britske tafersjochhâlder op reklames ferbiedt “skealike stereotypen” yn reklames, omdat dy minsken der fan wjerhâlde kinne om dingen te dwaan dy’t assosjearre wurde mei it oare slachte.

Yn Nederlân bestiet gjin ferlykber ferbod.

Hjirûnder steane de ferbeane reklamefilmkes: