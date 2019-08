In memoriam foar Gretchen Grosser

Op 20 july lêstlyn is Gretchen Grosser, ien fan de grutste foarfjochters fan it Seelterfrysk, yn ’e âldens fan 84 jier ferstoarn. It Nijs hat dêr ein july omtinken oan jûn mei in berjocht. Hja wie ien fan de pear minsken dy’t noch nei it Seeltersk oersette koe.

Johanna Evers fan it Seelter Buund hat in in memorium foar frou Grosser skreaun. Dat is hjirûnder yn it Seeltersk te lêzen.

In memoriam Gretchen Grosser

“Dät rakt een trurige Ättergjucht foar jou aal: Uus ljowe Gretchen Grosser, ju sik altied so foar Seeltersk iensät häd, is an`n 20. Juli 2019 stuurwen. Fergene Häärst hiede sik ruutstaalt, dät ju Kanker häd. Do lääsde säks Wieke is dät bierichdeel geen un hiere Suun häd fertäld, dät ju nit moor an hiere Computer geen ist, wät ju uurs Dai foar Dai diede.

Gretchen is an`n 20.9.1934 in Roomelse boren un nu in`t Hospiz in Lier häd ju hiere Lieuwenswai besleten. Ju häd uus so fuul roat un wier altied ljowelk un hälpful. Mäd Seeltersk häd ju älk un een, die sik deerfoar interessierde, Stöän roat un uk noch Moud moaked, färetoumoakjen. Ju häd `n ganse Riege fon Bouke hääruutroat, oafter häd ju dät Jäild foar dät Präntjen säärm betoalt un moaste dan loange täiwe, dät dät wier rounkoom.

Hiere Stede kon nemens iennieme. Ju faalt uus aal as Person, ju so fuul Oanung fon Seeltersk hiede un uk as Moansk, die so lebändich un ljowelk waas.

Do Bäidene häbe een Spruch inne Saitenge sät uut dät Bouk -Die litje Prins-, wät ju ap Seeltersk uursät häd:

Wan du een Bloume jädden liede maist,

ju ap aan Stiern woond,

dan is dät so froai,

bie Noacht dän Heemel tou bekiekjen.