IFKS-skûtsjesilen is wer dien

It IFKS-seizoen 2019 sit derop. Sneontemiddei waard op it wetter by de Lemmer de lêste wedstriid syld. It bleau oant de finish spannend, yn sawol de wedstriid as it klassemint. Uteinlik pakte skipper Jeroen de Vos fan de Eelkje II dit jier it kampioenskip yn de IFKS.

De Vos einige op in totaal fan 22,9 punten. Skipper Sikke Heerschop siet der mar ien punt fanôf en einige mei 23,9 punten op it twadde plak. Tredde yn it klassemint waard Ulbe Zwaga fan de Waaksdom, mei 24,8 punten.

De lêste trije skippers fan de IFKS dit jier sile takom jier net mear yn de Grutte A-klasse, mar yn de B-klasse. Jilles Bandstra fan de Lonneke, Gerrit Huisman fan Ut ‘e Striid en Ron Syperda fan de Ale binne degradearre.

Boarne: Omrop Fryslân