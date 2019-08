Iensum

It âldminske sit foar it rút.

Stoarjend.

Nei de takomst?

Of nei it ferline?

Se is iensum.

De bern, fier yn de santich

en net mear sa mobyl.

De beppesizzers

drok mei wurk en bern.

De oerbeppesizzers

wenje om utens.

De buorlju

net sa fluch mear.

De susters

ha gjin tiid

en freonen en freondinnen

fan eartiids

binne der net mear.

Net ien neamt har mear Syts.

Har wrâld is lyts.

Folkje Koster