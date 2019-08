Himpkwekerij yn Oentsjerk

Neidat yn Oentsjerk in himpkwekerij ûntdutsen waard, hat boargemaster Jeroen Gebben fan Tytsjerksteradiel maatregels nommen en op 1 augustus 2019 de oanbelangjende wenning sletten. Dy bliuwt twa moanne ticht. Boargemasters hawwe dêr it foech ta, ek al omdat drugskriminaliteit hinderlik foar de buert wêze kin. Troch sa’n hûs ôf te sluten lit de gemeente witte dat drugsoerlêst net tolerearre wurdt, neffens Gebben.

Doe’t de plysje yn it hûs kaam stuite dy op hûnderten planten mei byhearende apparatuer. Mei ekstra oanslutingen en swiere sekeringen waard elektryske stroom stellen, dêr’t de brânfeilichheid ek troch yn gefaar kaam.

Drugsbelied

De boargemasters yn it noardeasten fan de provinsje hawwe ein foarich jier de regels foar it (soft)drugsbelied oanskerpe. Mei it nije belied hat in boargemaster de mooglikheid om bestjoerstwang ta te passen en wenningen, of foar it publyk tagonklike ynrjochtingen, te sluten as dêr sprake is fan drugshannel. It gemeentlik drugsbelied fan Tytsjerksteradiel stiet los fan in eventuele strafrjochtlike ferfolging. Dêr giet it Iepenbier Ministearje oer.