Grutte skeafergoeding foar Kanadeesk echtpear om skeinde taalrjochten

Fleanmaatskippij Air Canada moat in echtpear in grutte skeafergoeding betelje, om’t harren taalrjochten op in ynlânske flecht skeind binne. De Frânsktalige Michel en Lynda Thibodeau waarden ferskate kearen allinnich of benammen yn it Ingelsk betsjinne. In rjochter yn Martine St-Louis oardiele dat Air Canada in ekskúsbrief skriuwe en in skeafergoeding fan fjirtjin tûzen euro útkeare moat.

Neffens de taalwetten fan Kanada moatte it Ingelsk en Frânsk op ynlânske flechten deselde status krije. Guon teksten yn ‘e fleanmasine wiene lykwols allinnich yn it Ingelsk. By oaren stie de Frânske tekst yn lytsere letters ûnder de Ingelske. By it omroppen duorre de Ingelske tekst ek langer as de Frânske.

It echtpear hat Air France yn it ferline al trije kear earder foar de rjochter dage. Dy moast doe ek ekskúsbrieven skriuwe. It is foar it earst dat hja in skeafergoeding krije.