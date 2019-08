Fryske flagge ynstee fan Nederlânske foar koereurster Beitske Visser

Autokoereurster Beitske Visser fan Twellingea is twadde wurden yn it einklassemint fan de W Series. Op it poadium wachte har in ferrassing. By de seremoanje hyste de organisaasje nammentlik de Fryske flagge foar har.

Ornaris wurdt de lânsflagge foar de winners hyst, mar frou Visser hie okkerdeis pinfiske oft in Fryske flagge ek mooglik wie. Hja tinkt dat de organisaasje dat ek in goed idee fûn, want sûnder dat sy it wist wie dêr de Fryske flagge efter har te sjen.

Frou Visser wie tige wiis mei de flagge, want hja en har famylje binne o sa Frysksinnich. “Ik haw him ek op myn helm te stean”, seit se. “En myn hiele famylje komt út Fryslân.” Har heit, dy’t ek autoreest, hat ek in Fryske flagge op ‘e helm, fertelt hja.