Frommeske delstutsen yn Snits

Yn Snits hat tiisdeitemiddei in man in frommeske delstutsen. Hja is mei ûnbekende ferwûnings yn it sikehûs opnommen.

De dieder en it slachtoffer wiene kunde faninoar. Nei de stekkerij naaide de man út. De plysje hat him letter op sneldyk A7 oanhâlden. Hy sit op it stuit fêst yn Ljouwert. Wat de reden foar de misdie wie, is net bekend.