Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper. Iepenloftspul en eksposysje yn Grou

Op ien fan de moaiste teaterlokaasjes fan Fryslan, it Wilhelminapark yn Grou, wurdt fan ’t simmer it teaterstik ‘Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper’ opfierd. Oer it libben fan ien fan de markantste en tagelyk nuveraardichste Grousters út de foarige iuw. In natuerman mei in grut hert.

De legindaryske ferhalen oer it libben fan Freerk Siekmans (1878-1971) wurde ein augustus ta libben brocht yn in unike teaterefoarstelling. Bytiden oandwaanlik en gauris noch och sa aktueel. Dêrfoar wurdt it Wilhelminapark omtsjoend ta it mysterieus domein dêr’t Siekmans yn jaget en fisket om de holle boppe wetter te hâlden.

De foarstelling – ûnder regy fan Klaasje Postma – bringt de taskôgers werom yn de tiid, nei de Burdskop oan de Ie, in wrâld sûnder gas, wetter en elektrysk, en lit harren belibje hoe’t it wie om sa tichtebý en fán de natuer te libjen.

De premiêre is op freedtejûn 23 augustus. De foarstellingen binne op 23,24,25,30, 31 augustus en 1 septimber. Foar de kaartferkeap: www.freerksiekmans.nl.

Eksposysje

Mei it each op de iepenloftteaterfoarstellingen is yn museum Hert fan Fryslân (yn it âlde gemeentehûs fuort by it park) de eksposysje Frij Man ynrjochte. Dy lit mei attributen út syn neilittenskip sjen hoe’t Siekmans op de Burdskop wenne: folslein isolearre, sûnder foarsjenningen, ien mei de natuer.

Op syn eigen fersyk is it Freerk Siekmansfûns oprjochte, dêr’t nei syn dea alle jierren om Krysttiid hinne âldere minsken in finansjele bydrage út krije.

De eksposysje is fan 22 augustus ôf te besjen en duorret oan en mei 1 desimber. It museum is iepen fan woansdeis o/m sneins fan 13.30-17.00 oere en tongersdeitejûns fan 19.00 -21.00 oere.