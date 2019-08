Fragen oer fergeze toskedokterssoarch foar bern yn Ljouwert

Nei oanlieding fan in artikel yn de Ljouwerter Krante oer fergeze help troch in bernetoskedokter en dat nochal wat bern yn Ljouwert net of te min nei de toskedokter geane, hat de riedsfraksje fan de PvdA fan de gemeente Ljouwert skriftlike fragen oan it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders steld.

De fraksje wol witte oft it kolleezje it mei de fraksje iens is dat yn dy kwestje de gemeente in ferantwurdlikheid hat en wat de gemeente al dien hat of noch dwaan sil om te beoarderjen dat safolle mooglik bern wol profitearje kinne fan dat ûnderdiel fan de sûnenssoarch.