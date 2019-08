Doch mei oan de jierlikse fotowedstriid fan National Geographic. Der binne trije kategoryen: bist, lânskip en minske. Der kin ien foto de kategory ynstjoerd wurde. Der is in fotowedstriid foar folwoeksenen en ien foar juniorfotografen. Ynstjoere is mooglik oant en mei woansdei 19 septimber 2019.

Ut alle ynstjoerings kiest de faksjuery de kategory fyftjin finalisten, dêr’t op stimd wurde kin. De sjuery bestiet út: Arno Kantelberg (foarsitter), haadredakteur fan National Geographic Magazine, Renske Lamers, haadredakteur fan National Geographic Junior, portretfotograaf Sacha de Boer, de Flaamske fotograaf Frederik Buyckx en sjonger Marco Borsato. Op 1 oktober wurde de finalisten foar eltse kategory bekendmakke.

Stimme kin fan 1 oant en mei 15 oktober 2019. Nei it útbringen fan jo stim ûntfange jo in mail. Klik op de link yn de mail om jo stim te befêstigjen. De kategory kin ien kear stimd wurde.

De priis: in OPPO Reno 10x Zoom

De National Geographic Fotowedstriid 2019 wurdt sponsore troch OPPO. Yn alle kategoryen fan de National Geographic Fotowedstriid stelt OPPO de koartlyn lansearre snoadfoan Reno 10x Zoom beskikber as priis. Reno 10x Zoom hat trije kamera’s oan de efterkant dy’t it mooglik meitsje om oant tsien kear yn te zoomjen sûnder kwaliteitsferlies. De ynnovative telefoan hat wrâlds earste skeane pop-up selskekamera. Dêrneist krije de sjuery- en publykswinner in jierabonnemint op National Geographic Magazine.

Sjoch op de webside fan National Geographic foar mear ynformaasje oer de fotowedstriid.