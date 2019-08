Flaanderen hat syn nocht fan “swimbadterroristen”

De Flaamske parse hat it oer “zwembadterroristen”: minsken dy’t op allegear manieren foar oerlêst en ûnfeiligens soargje yn Flaamske swimbaden. De ynsidinten fariearje fan lûdsoerlêst en skiten yn it swimwetter oant ferkrêfting en messestekkerij.

Oantaasting

Dat der safolle by swimbaden te rêden is, waard dúdlik nei’t de âlden fan in trettjinjierrich famke yn july nei de plysje stapten en oanjefte diene fan oantaasting fan harren dochter. Ferskate manlju hiene it famke yn in swimbad yn Gent betaast, sa fertelden hja. De oantaasting helle de parse en in 24-jierrich frommeske makke doe buorkundich dat in man har ferkrêfte hie yn itselde swimbad. De dieder dêrfan is wilens oppakt en hy hat in finzenisstraf foar oardel jier krige. It slachtoffer fertelt dat it ôfrûne jier foar har fol siet mei drokte yn de rjochtbank, by in psycholooch en by in soarchsintrum foar seksueel geweld.

Dêrnei reinde it meldings fan problemen yn swimbaden. Net allinnich yn Gent, mar ek yn swimbaden yn Hofstade, Diest, Beveren, Oostende, Kortrijk, Mechelen en Sint-Niklaas. Guon gemeenten hiene al ekstra plysje nei de swimbaden ta stjoerd.

Trijehûndert dieders

De klachten oer lûdsoerlêst, stellerij en seksueel wangedrach yn swimbaden nimme neffens de swimbaden ta. Karel Logghe, foarsitter fan de Flaamske belange-organisaasje fan badmasters, seit dat it oer de hege skuon rint. Hy seit: “Ik merk dat de situatie verergerd is. Er zijn elke zomer opstootjes en diefstallen, maar de vechtpartijen worden groter en ze zijn soms bewust uitgelokt.” Hy fertelt ek dat er fan ferskate froulju heard hat dat hja oantaast binne. Neffens him binne der sa’n trijehûndert jonges en jongkeardels, dy’t foar de problemen soargje. “Niemand heeft van op hen”, seit er. Hy fertelt dat de reboeljemakkers badjuffers op ‘e grûn smite en bannen fan de auto’s fan badpersoniel lekt stekt. Wa’t der wat fan seit, kriget te hearren: “We weten je wel te vinden.”

Brussel en Antwerpen

Pieter Debaets, foarsitter fan de Flaamske rekreaasje-organisaasje VIR, seit dat de dieders hieltiten jonger wurde, faak jonges fan in jier of fjirtjin. Hy seit: “Het gaat telkens om dezelfde groepjes jongeren uit Brussel en Antwerpen, die ook daar problemen veroorzaken.” Hy seit: “Die jongens voelen zicht machtig, omdat ze weten dat wij hen niet kunnen straffen. Onlangs stonden ze in Sint-Niklaas met veertig jongens rond enkele bezoekers. Dat is zeer intimiderend. Je zou ze kunnen oppakken wegens bendevorming, maar dan doen ze hetzelfde in kleinere groepjes.”

Yn Flaanderen nimt it tal besikers oan swimbaden troch de “swimbadterroristen” ôf. Logghe begrypt dat wol. Hy seit: “Het is niet leuk om met je kinderen en kleinkinderen te gaan verpozen op een plek waar zo’n dreigende sfeer hangt.” De jongelju komme soms ek yn Nederlân. Yn it grinsdoarp Koewacht binne ek problemen mei oerlêset fan jongelju út Flaanderen bekend. Hja soargen dêr foar fernieling en hawwe yn juny 24 besikers seksueel oantaast.

Oplossing

De lanlike polityk is mei it fenomeen oan. Koen Metsu, haad fan de kommisje terreurbestriding, wol dat de dieders as hooligans behannele wurde. Dan kinne hja oanpakt wurde op deselde wize as minsken dy’t harren misdrage by fuotbalwedstriden. As Metsu syn sin kriget, moat elkenien him by in swimbad legitimearje kinne en kinne minsken in tagongsferbod krije. Jessika Soors fan de partij Groen ferset har dêr lykwols tsjin. Neffens har is dat symboalpolityk. Hja seit: “Preventie wanner het kan en repressie wanneer het moet.”

Underwilens besykje swimbaddirekteuren it probleem op te lossen. Rudy van der Heyden, direkteur van swimbad De Warande yn Wetteren, hat in ferbod op lange swimbroeken ynsteld. Allinne lytse, strakke swimbroekjes binne tastien. De reden is neffens him dat hast alle dieders by foarkar sa’n lange bermuda oan hawwe. Fierders wikselje swimbaden ûnderling in “swarte list” út mei nammen. Earder diene Nederlânske swimbaden dêr ek oan mei, mar de privacywetten wurde yn Nederlân stranger ynterpretearre, sadat dat net mear mei.

Marokkanen

De swimbaddirekteuren sizze neffens De Morgen manmachtich dat de dieders foar it grutste part Marokkaanske jongelju út Antwerpen en Brussel binne. Minister fan ynlânske saken Pieter de Crem wol lykwols net oer de etnisiteit fan de dieders prate, sa skriuwt De Morgen.

Neffens seksuologe Liesbeth Kennes is it net goed om oer de etnisiteit fan de dieders te praten. Hja seit: “Hun Vlaamse leeftijdsgenoten zitten in de zomer op een duur kamp, logeren bij oma en opa of gaan naar familie. Zij hoeven niet rond te hangen, want zij zijn goed omringd. En vooral: de Vlaamse middenklassekinderen hebben er baat bij om zich goed te gedragen in de samenleving, want zij hebben het vooruitzicht op werk en een huis.” Neffens har ûntstiet it wangedrach út diskriminaasje.

Oare lannen

Problemen yn swimbaden lykje ta te nimmen. Yn it Frânske Davreil gie it sa mâl dat swimmers de dieders fan twa oantaastings in wan bruien jûn hawwe. Yn in swimbad yn it Dútske Düsseldorf is in swimbad dit jier al trije kear ûntromme om’t in groep jongelju it personiel bedrige en besikers yntimidearren. En yn Rotterdam hat in iepenloftswimbad al stikeltrie om it terrein oanbrocht om reboeljemakkers bûten te hâlden.