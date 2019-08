Eurovisie Songfestival takom jier yn Rotterdam

It is lang om let útiten. Net Ljouwert. Ek net Maastricht. Rotterdam wurdt de stêd dêr’t yn 2020 it Eurovisie Songfestival hâlden wurdt. De sjongers kinne harren keunsten fertoane yn sealesintrum Ahoy. Wurdfierster Jolanda Jansen seit: “De opening moet legendarisch worden.”