Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82)

In God fan minsken dy’t libje

Wer komme de timpelautoriteiten del mei in strikfraach.

“As man en frou dea binne en opsteane en ien fleis binne yn ’e himel, hoe sit it dan mei in frou dy’t mei meardere manlju troud west hat?”

Ik antwurdzje:

“Jimme kenne net de Skriften en noch minder Gods wûnderlike krêft. Want yn ’e himel binne gjin manlju of froulju, inkeld ingels. En wat de deaden oanbelanget, hawwe jimme net lêzen wat God tsjin Mozes seit, by de brommelstrûk? Hy seit:

“Ik bin de God fan Abraham en fan Izaäk en fan Jakob.”

Hy is gjin god fan deaden mar fan minsken dy’t libje.

