Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81)

Nei wa syn byld?

De timpelautoriteiten komme wer del om in strikfraach te stellen. Se bûge en wriuwe har yn ’e hannen en freegje:

“Jo sprekke de wierheid sûnder op ’e persoan te sjen, want jo berinne Gods wei. Dêrom freegje wy Jo: is it yn oarder om de Romeinske keizer belesting te beteljen of net?”

As ik ja sis, sil it folk my as in ferrieder beskôgje. En as ik nee sis, bin ik strafber en kinne de Romeinen my fêstnimme foar opstokelderij. Ik sis:

“Jou my in munt.”

Se jouwe my in munt fan it jild dat se by har hawwe. Ik freegje har:

“Nei wa syn byld is dy munt makke?”

Se antwurdzje:

“Nei it byld fan ’e keizer fan Rome.”

“Jou dan oan de keizer wat fan ’e keizer is, en jou oan God wat fan God is.”

