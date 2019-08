Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Wat in widdo jout

Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der mar ien beskieden muntsje yn. Ik sis tsjin ’e learlingen:

“Sjoch, dy earme widdo hat it meast yn ’e kollektebus dien. Want de oaren joegen wat fan har rykdom wei, mar sy joech fan har earmoed. It gie by har op kosten fan har iten en drinken, har libbensûnderhâld.”

