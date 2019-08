Eelkje II wint yn Lemster Baai

Noflik silen wie it lykwols net foar klassemintslieder Sikke Heerschop fan it skûtsje de Wylde Wytse. Dy kaam koart foar it twadde startskot yn need troch problemen mei de gaffel. It skûtsje koe mar kwalik meikomme by de start. It seil bleau earne op heakjen. By eintsjebeslút koe de Wylde Wytse wol starte, mar koart nei de start kaam it skûtsje wer yn de problemen en besleat de skipper om de wedstryd te litten foar wat er wie.