Dokumintêre oer de striid om Rembrandts ‘Marten’ en ‘Oopjen’

Oeral strieljende gesichten by de presintaasje yn Parys fan de skilderijen ‘Marten’ en ‘Oopjen’ fan Rembrandt, fjouwer jier lyn. Mar alles wat liket is net wier. Yn de dokumintêre Marten en Oopjen – portret van een huwelijk wurdt pynlik dúdlik hoe hertstochtlik en ferbiten de direksje fan it Ryksmuseum fochten hat om net ien mar beide portretten foar Nederlân oan te keapjen.

Nei’t de Frânske famylje De Rothschild de portretten op ’e merk bringt, begjint de direksje fan it Ryksmuseum in lobby om de oankeapsom, 160 miljoen euro, foar dat Nederlânsk erfgoed byinoar te garjen. Mar wat begjint as in keunstdeal tusken it Ryksmuseum en ferkeaper baron Eric de Rothschild, ûntaardet yn in bloedige striid tusken Nederlân en Frankryk.

It politike stekspul om portretten wurdt yn ’e media breed útmetten, mar de haadrolspilers sprekke har net út. Dat swijen wurdt no trochbrutsen. De dokumintêre fan regisseur Oeke Hoogendijk jout in emosjoneel byld fan it skaakspul dat him efter de skermen ôfspile hat. Alle belutsenen hawwe harren eigen ferhaal; ferhalen dy’t soms heaks opinoar stean en mei-inoar in yntrigearjend byld opleverje fan de dynamyk dy’t Rembrandts neilittenskip 350 jier nei syn ferstjerren yn de diplomatike en museale wrâld op gong brocht hat.

Rezjy: Oeke Hoogendijk

Produksje: Discours Film

Utstjoering: moandei 23 septimber 2019, 20.57 oere by de NTR op NPO 2.