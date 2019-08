De winnende partoeren yn Kimswert en Wommels

It is it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra sneintemiddei yn Kimswert slagge om de finale te winnen. De manlju wûnen mei 5-1-6-0 it fan it partoer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. It is de hûnderste oerwinning dy’t Van der Bos en Triemstra mei-inoar boeke.

It partoer fan Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol hat sneintemiddei yn Wommels de Generale Frouljus PC wûn. Mei in einstân fan 5-1-6-4 wiene se te sterk foar it partoer fan Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. It wie de lêste wedstryd foar de Frouljus PC yn Weidum takom woansdei.

Boarne: Omrop Fryslân