De VSP-auto: help foar wa’t krekt bûten de boat falt

It is ûnderwilens in begryp op It Hearrenfean wurden: de VSP-auto fan Caleidoscoop. Gjin ferfanging fan in taksy, mar wol ferfier om fan A nei B te kommen. Spesjaal foar minsken mei kramp yn ’e ponge yn de gemeente It Hearrenfean en dan benammen foar minsken dy’t hast of gjin netwurk hawwe. As it net slagget mei help fan buorlju, famylje, freonen of kunde in ritsje te regeljen, mar de winsk of needsaak dochs grut is om earne hinne te kinnen, biedt de VSP-auto útkomst. Riden troch frijwilligers, mei krekt dat bytsje ekstra.

It begjin

As haadpriis fan de WinkelenWin-aksje yn 2015 troch Hearrenfean ’n Gouden Plak by Grandkafee ’t Gerecht waard in auto ferlotte. Hoewol’t de blidens grut wie, hie de winner gjin nije auto nedich en besleat er dy te skinken oan it Frijwilligers Servicepunt fan Caleidoscoop. Dat kaam goed út, want yn dy tiid groeide it tal helpfragen om ferfiersklussen. Help by de boadskippen, in maatsje om mei yn de bosk te kuierjen of in ritsje nei it sikehûs. Frijwilligers om mei te gean wiene der genôch, mar net elkenien hie in auto ta syn foldwaan. Ien en ien wie twa en sa barde it. Underwilens rydt de auto goed fiif jier troch de gemeente It Hearrenfean.

“Ik bin ien fan de earste klanten fan de VSP-auto”, fertelt frou Zwart (88) entûsjast. “Al jierren meitsje ik gebrûk fan de auto en ik bin der tige wiis mei. Net allinnich fanwege de wyklikse boadskippen, ik ûnderhâld no ek myn sosjale kontakten better. Ik ferbreedzje it oanbod fan wat ik al hie, tanksij de VSP-auto kin ik folle mear ûndernimme.”

“De foldwaning en tankberens is oan beide kanten”, fertelt frijwillich sjauffeur Douwe mei in skittering yn ’e eagen. “Wy wurdearje ús passazjiers as minske. De help dy’t we biede fertsjinje se dûbel en dwers. Dêr dogge we it foar!”

Praktyske ynformaasje

De VSP-auto rydt op trochdewykse dagen, oant 18.00 oere jûns. Foar it gebrûk wurdt in lytse ûnkostefergoeding rekkene. De sjauffeur rekkenet dat mei de klant ôf (dat kin sawol kontant as mei pin). Inkeld de riden kilometers wurde rekkene. De ritten wurde op foarhân plend, dat der moat nim op ’e tiid kontakt opnommen wurde. De situaasje wurdt trochnaam en dan wurdt besjoen oft ien wol of net foar de tsjinsten fan de VSP-auto yn ’e beneaming komt.

Ynwenners fan de gemeente It Hearrenfean dy’t ferlet fan ferfier hawwe, kinne 0513 – 64 58 81 skilje.