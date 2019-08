Brazilië wegeret jild fan G7 foar Amazônebrannen

It Braziliaanske regear wegeret de miljoenehelp fan de G7-lannen foar it bestriden fan de Amazônebrannen. Op de G7-top yn Biarritz beanen de Feriene Steaten, Japan, Dútslân, Frankryk, Italië, it Feriene Keninkryk en Kanada achttjin miljoen euro oan.

It Braziliaanske ministearje fan Bûtenlânske Saken seit dat Frankryk him earst oan de ôfspraken yn it Klimaatakkoart fan Parys hâlde moat foar’t it mei “oerstallige inisjativen” komt. De Brazilianen wize derop dat yn it Klimaatakkoart miljarden ûnthjitten wiene om ûntbosking tsjin te gean, mar dat “dy ôfspraken net neilibbe wurde”.

Presidint Bolsanaro sei nei it bekendmeitsjen yn Biarritz: “As ien jin helpt, wolle se der meastal wat foar werom”. It Braziliaanske regear fynt alle omtinken foar de brannen tige oerdreaun. It is gewoan it drûge seizoen en dan binne der altyd brannen, dat is net tige bysûnder, stelt it regear. NASA hat lykwols sein dat it de slimste brannen binne sûnt 2010.

Minister Onyx, rjochterhân fan presidint Bolsonaro, suggerearret no dat it G7-jild better brûkt wurde kin “om Europa wer te beboskjen”. En dat de Frânske presidint Macron de Brazilianen net de lês lêze moat, “om’t er net iens de brân yn de Notre-Dame foarkomme koe”. No’t Bolsonaro de miljoenen oan help wegeret, is it de fraach oft de Brazilianen genôch jild hawwe om it fjoer te bestriden. Bolsonaro hat it leger ynset yn ’e striid tsjin de brannen.