Bekende minsken yn it nijs troch aksjes fan harren bern

It nijs dat de soan fan de Amsterdamske boargemaster Femke Halsema oppakt is, hat foar gâns diskusje soarge. De Telegraaf makke it fannacht buorkundich en skreau dat meiwurkers fan plysje en justysje de opdracht krige hiene om it stil te hâlden. In plysjewurdfierder ûntstriidt dat en de plysje ûndersiket wa’t de ynformaasje oan De Telegraaf trochjûn hat.

It Nijs frege him ôf hoe ûngebrûklik oft it is dat nijsmedia mooglik yllegale hannelings fan minsken yn ferbân bringe mei in bekende heit of mem. Dat blykt tige gebrûklik te wêzen. Hjirûnder steane in stikmannich links nei artikel dêr’t yn de kop of op in oar prominint plak yn in nijsberjocht de âlder oanhelle wurdt, wylst dy der neat mei út te stean hie. It binne allegear berjochten fan Nederlânsktalige media út Nederlân en Flaanderen. Troch op de namme fan it nijsmedium te klikken krije jo it oarspronklike berjocht te sjen.

