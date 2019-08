Ashton Brothers – fleurigens mei pine

De Ashton Brothers binne mei harren sirkuseftige fariétee in unyk selskip yn it Nederlânsk teaterlânskip. Regisseur Marcel de Vré folge harren kreative ûntwikkeling al jierren mei de kamera. Hy seach de súksessen en mislearrings, de freonskip en brekken yn de groep en it resinte ôfskie fan Pepijn Gunneweg, ien fan de kaaifigueren.

Hoe gean se sûnt fierder? De ôfspraak wie dat se ophâlde soene nei it fuortgean fan Pepijn. Yn stee dêrfan lykje se harren wei no pas echt fûn te hawwen. Wêr leit harren grins? Moat it hieltyd gefaarliker?

De reportaazje oer de Ashton Brothers is te sjen yn Het Uur van de Wolf op moandei 5 augustus om 14.20 oere op NPO 2.