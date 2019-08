Aksje om beskerming Friezen yn Dútske grûnwet op te nimmen

De oerheid moat de Friezen beskermje. Dat moat yn de grûnwet fan Dútslân komme te stean. Dat is it betinken fan de regearen fan de Dútske dielsteaten Sleeswyk-Holstein en Saksen. De Sleeswyk-Holsteinse minister-presidint Daniel Günther en syn Saksyske kollega Michael Kretschmer hawwe de Dútske Bûnsdei frege om sa’n grûnwetswiziging troch te fieren.

Neist de Friezen giet it om de Denen, de Sorben en de Roma (Sigeuners). Dy erkende minderheden wurde al beskerme troch dielsteatwetten en troch ynternasjonale ferdraggen, mar neffens de dielsteatregearen binne se sa wichtich dat de Dútske grûnwet har beskerming garandearje moat.

It idee komt fan de SSW, de partij dy’t yn Sleeswyk-Holstein opkomt foar de belangen fan de Friezen en de Denen. Fraksjelieder Lars Harms, sels Frysktalich, seit: “Yn tiden fan separatisme en etnyske konflikten yn Europa soe it in dúdlik sinjaal wêze as Dútslân dútlik makket dat minderhederjochten ek in manier binne om konflikten foar te kommen. De grûnwetswiziging soe ek in wichtige beskermjende funksje hawwe. It soe dan ûnmooglik wurde dat de steat bewust of ûnbewust besluten nimt dy’t yn striid binne mei it rjocht fan de beskerme groepen.”