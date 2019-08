Akkrum bigband debutearret op Theaterfestival Akkrum

Bigband Gruppo di Brasso út Akkrum makket sneon 21 septimber 2019 syn debút op it Theaterfestival Akkrum. Op it evenemint mei tal fan optredens by de keunstrûte yn it doarp lâns spylje de goed tweintich musisy in ôfwikseljend repertoire. Hja dogge dag op de Tsjerkebleek, it plak dêr’t de sintrale aktiviteiten fan it teaterfestival barre. Koaren, sjongers, musisy, dûnsers en strjitartysten trede by de goed tweintich keunstwurken op.

De tweintich muzikanten fan Gruppo di Brasso oefenje al sûnt april fan dit jier. Harren repertoire is breed: fan jazz en blues oant rock en pophits. It inisjatyf foar de oprjochting komt fan Muzykferiening Harmonie yn Akkrum. Acht leden spylje ek yn de bigband mei. Hja woene wolris oare muzyk as it fanfare-repertoire spylje. Dirigint Jelle Roeper fan De Jouwer jout lieding oan de band.

Nei it optreden op sneon 21 septimber beslute de muzikanten oft se trochgean mei it bigbandprojekt, dat no noch op subsydzjejilden draait. “Wy repertearje om de wike de freeds boppe de woarstemakkerij fan slachterij Spijkerman. Elkenien is tige entûsjast. Nei ús debút sjogge we wol wat der bart”, seit Melissa Veenema fan Gruppo di Brasso.

Festival

It optreden fan de bigband is fuort nei it middeisoere op de Tsjerkebleek. It teaterfestival sels is fan 11.00 oant 16.00 oere. It programma is de lokaasje ferskillend. De tiidstippen fan de optredens fariearje, mar de hiele dei troch is der fan alles te belibjen. De organisaasje is yn hannen fan Dreamteater Akkrum.

Mear ynformaasje en ynspiraasje op de webside fan Akkrum Dreamteater, dy’t op it webstek fan Doarpskeamer ED te finen is: doarpskeamer-ed.nl/akkrumer-dream-teater. Mear ynformaasje by Eelco Sixma: eelcosixma@live.nl / 0646-221943.