Wolkentheater mei ‘Birds’ nei azc’s yn Burgum en Snits

Stichting Wolkentheater komt snein 21 july mei it Simmerfestival Birds nei it azc Burgum (10.30 oere) en moandei 22 july nei azc Snits (11.00 oere). It teaterselskip soarget der al 25 jier foar dat flechtlingebern yn de simmerfakânsje in fleurige dei hawwe.



Birds

It Simmerfestival fan it Wolkentheater is in iepenloftbarren mei teater, aktiviteiten, tintsjes en flachjes yn fleurige kleuren. Dit jier is it tema ‘Birds’. Fûgels binne foar bern ynspirearjend en sprekke ta de ferbylding. It Wolkentheater organisearret om dit tema hinne ferskate keunstsinnige en sportive workshops. Oan ’e ein fan it festival spilet it selskip de nije teaterfoarstelling Birds mei gigantyske fûgelpoppen. It evenemint einiget mei in fleurige simmerdisko foar alle oanwêzigen, en fansels binne der dan ek ranja en koekjes.

Wolkentheater

It Wolkentheater spilet al 25 jier mei passy, belutsenens en oertsjûging teaterfoarstellingen foar flechtlingebern. Yn de simmerfakânsje organisearret de stichting op tsientallen azc’s it Simmerfestival, sadat dizze bern ek wille meitsje en sûnder soargen genietsje kinne. De stichting kriget gjin subsydzje fan de oerheid en is ôfhinklik fan donaasjes. Mear oer it selskip fine jo op wolkentheater.nl.