Wer twa twatalige pjutteboartersplakken sertifisearre

Lykas yn in protte oare plakken kinne de pjutten yn Arum en Weidum no ek foar in twatalige ûntwikkeling nei in fertroud adres.

Op Lyts Begjin yn Arum is it belied sûnt 2017 op de twatalige ûntwikkeling fan de bern rjochte. De meiwurksters hawwe har dêr ûnder begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern op talein. Op 26 juny wie it safier dat Riemkje Hoogland it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ oan pedagogysk meiwurkster Sietske oerlangje koe.

It Pjuttekampke yn Weidum stimulearret al sûnt 2006 de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. Yn 2007 waard dêr it sertifikaat foar behelle. Dit jier moast bewiisd wurde oft dat noch hieltyd terjochte is. Dat bliek dik yn oarder te wêzen. Sjongeres Nynke Laverman hat har eigen bern op It Pjuttekampke hân. Sy koe op 1 july it sertifikaat oan pedagogysk meiwurksters Gatske Fokkema en Tessa van der Wei oerlangje.

foto’s Johanna Zaagmans