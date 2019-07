Wer in skip tsjin in brêge yn Grins

De stêd Grins hat der in tradysje by: om ‘e pear moanne fart dêr wol in skip tsjin in brêge, dy’t dêrnei in skoft net brûkt wurde kin. Freed wie it ek wer raak. Op it Van Starkenborghkanaal fear in kontenerskip tsjin de Easterhimrikbrêge oan. Oer dy brêge rint in busbaan. Dy is ynearsten net te brûken, sadat bussen in oare rûte folje moatte. It farwetter is ek tydlik net te brûken.

It ûnk die him fannacht om trije oere foar. It skip, de Prisa, wie te heech beladen. De konteners klapten tsjin ‘e brêge oan en ferskoden. De stjoerhutte fan it skip is dêrtroch fernield.