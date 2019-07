Weardebonregeling foar bedriuwsûntwikkeling yn mkb ophege

Der is ekstra jild beskikber foar bedriuwen yn Fryslân dy’t harren bedriuw fierder ûntwikkelje of groeie litte wolle. Foar it ûnderdiel bedriuws-ûntwikkeling fan de weardebonregeling foar it mkb wie de pot foar dit jier yn maaie al leech. Dêr komt no út oare dielen fan de regeling 225.000 euro ekstra foar beskikber.

Deputearre Sander de Rouwe: “Mei dit ekstra jild foar de mkb-weardebonregeling komme wy temjitte oan de winsk fan Provinsjale Steaten. De regeling is hiel populêr by ús ûndernimmers. It helpt in soad ûndernimmers oer de drompel om har troch deskundigen advisearje te litten oer bygelyks ynnovaasje, ferduorsuming of oer personielssaken.”

Mkb’ers yn Fryslân kinne subsydzje krije foar it fergrutsjen fan harren kennisnivo op it mêd fan bedriuwsûntwikkeling. De helte fan de kosten foar it ynskeakeljen fan in ûnôfhinklik saakkundige of dielname oan (in-company) opliedingen, treningen, seminars of kursussen binne subsidiabel. De maksimale subsydzje bedraacht de helte fan de subsidiabele kosten, mei in maksimum dat ôfhinklik fan de oanfrege aktiviteit tusken € 500,- en € 2500,- leit. De regeling wurdt útfierd troch Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).