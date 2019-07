Wâldsein organisearret fan ’t simmer boeremerken

Boeremerk Wâldsein op tongersdeis mei fergees fartochtsje troch it doarp.

Wâldsein organisearret fan ’t simmer fan 18 july oant en mei 29 augustus sân kear op tongersdeis in gesellige boeremerk. De merk sil holden wurde fan 11.00 oant 17.00 oere op de Waechswâl yn in sintrum fan it doarp.

De merk en aktiviteiten stean yn it teken fan it boerelibben op it plattelân, mei ûnder oare ferkeap fan farske streekprodukten, lykas fleis, tsiis, griente, fruit, huning, fisk, sjem, boereiis, fachten, blommen en planten. Neist streekprodukten binne der ek kreamen mei oare ferrassend guod, lykas kado-artikels, houten produkten, mozayk, ierdewurk, ensfh. Alle tongersdeis sille goed tweintich diskehâlders oanwêzich wêze op de merk. By de merken binne der ferskate (berne)aktiviteiten.

Nij: folkloare op de Boeremerk op 18 july + 8 augustus + 29 augustus

Op 18 july, 8 augustus en 29 augustus sil de Snitser Skotsploech fan 13.30 oant 16.00 oere op de merk oanwêzich wêze. De dûnsgroep bestiet út manlju en froulju klaaid yn Fryske klaaiïng út likernôch 1850. De prachtige kostúms droech men eartiids op it Fryske plattelân op sneins en feestdagen. De Skotsploech sil middeis optredens fersoargje.

Fergees fartochtsje

Op de Boeremerken kinne jo in fergees fartochtsje troch it doarp meitsje. Jo stappe op by de Passantehaven, deunby de merk. De boat bringt jo nei de Houtseachmûne “De Jager”. Fan dit einpunt ôf is it sa’n 5 minuten rinnen nei de Boeremerk. De kuierrûte fiert jo troch it histoarysk sintrum mei syn smelle steechjes en de gesellige Midstrjitte mei ferrassende winkeltsjes.

Untdek it histoarysk sintrum

Untdek mei in koarte kuiertocht it wettersportdoarp Wâldsein mei aardige strjitsjes en de protte unike steechgjes, de mûnen en de tsjerken. Koartsein, sfear, gesellichheid en nostalgy foar jong en âld.

Fergees oanlizze

Oerdeis kin der fergees oanlein wurde yn de nije passantehaven. De Boeremerk en it sintrum binne dêrtroch foar wettersporters tige goed te berikken.

Boeremerken Wâldsein

Data: 7x op tongersdeis, fan 18 july 2019 o/m 29 augustus 2019

Tiid: fan 11.00 oant 17.00 oere

Sjoch ek op www.facebook.com/boerenmarkt.

Foar it fjirde jier organisearret Wâldsein yn de simmerfakânsje alle wiken in unike merk op tongersdeis. Sfearfolle merken, dy’t goed besocht wurde troch doarpsgenoaten, toeristen en besikers út de regio. Alle jierren wer wat grutter en oanfolle mei aktiviteiten.