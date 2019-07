Waarpraatsje: Tropyske temperatueren

Wie it hjoed noch in knappe, mar wol wat winige simmerdei, dat sil aardich feroarje.

Yn de nacht fan moandei op tiisdei nimt de wyn ôf. It bliuwt drûch, der komme opklearringen en it kin wat dizich wurde. De temperatuer sil sakje nei sa’n 15°C. De wyn út súdlike rjochting sil swak oant matich wêze.

Tiisdei is it sinnich en it kin tige waarm wurde. Oan de Waadkust hâldt it mei 28°C wol op, mar yn de rest fan Fryslân sil it 300 wurde. De wyn is swak en komt út ferskillende rjochtingen.

Woansdei wurdt it noch waarmer en it sil tongersdei en freed nei alle gedachten noch waarmer wurde.

De waarwaarnimmer