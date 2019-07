Waarpraatsje: Tongersdei wat waarmer

DE JOUWER – De simmer is efkes fuort. It wie woansdei fris en der foel sa út en troch wat rein. Tongersdei, freed en sneon bliuwt it ek net hielendal drûch.

Yn ‘e nacht fan woansdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 13 graden.

Tongersdei is de loft earst berûn en kin it sa út en troch noch in bytsje reine. Yn ‘e rin fan ‘e dei sille wy, nei alle gedachten, de sinne ek noch wol efkes sjen. Der binne dan wol hingelwolken en in bui is net útsletten. De swakke wyn giet stadichoan nei it westen. Mei goed 20 graden wurdt it wol wer wat waarmer.

Freed en sneon is der ek noch kâns op (wat) rein.

Jan Brinksma