Waarpraatsje: Tiisdei op ‘e nij waarm

DE JOUWER – Nei in ekstreme hjitteweach waard it yn ‘e rin fan snein in hiel stik nofliker. Yn it noardwesten fan Fryslân hat it wol bot tongere en reind. Yn Ljouwert foel bygelyks 49 milimeter reinwetter. Op guon plakken wie der ek oerlêst. Tiisdei wurdt it wer in waarme dei.

Moandei is in noflike simmerdei en yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it 14 graden.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De wyn is matich en komt út it suden. Mei in temperatuer dy’t tusken de 24 en 27 graden leit wurdt it wer in waarme simmerdei.

Fan woansdei ôf wurdt it ritich en minder waarm.

Jan Brinksma