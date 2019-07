Waarpraatsje: Simmer op fakânsje

DE JOUWER – It wie moandei in frisse dei mei sa út en troch ek in bui(ke). Tiisdei sjocht der aardich út mar woansdei en tongersdei binne net al te bêst.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der opklearringen, mar der is ek bewolking. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak. It wurdt 10 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der is sa út en troch ek bewolking. By in swakke oant matige noarde- oant noardwestewyn wurdt it net folle waarmer as 18 graden.

Op woansdei en tongersdei sille wy de sinne net folle sjen en kin der wat mear rein falle as de lêste tiid.

Jan Brinksma