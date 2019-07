Waarpraatsje: Rêstich simmerwaar

DE JOUWER – It wie woansdei in kreaze simmerdei en ek tongersdei sjocht der wer goed út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder mar der kin op ‘e nij wat bewolking oer de provinsje driuwe. Op guon plakken is wat damp ek net hielendal útsletten. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 9 graden.

Tongersdei skynt de sinne flink mar der is sa út en troch ek (wat) bewolking. De swakke oant matige wyn komt út rjochtingen tusken it westen en it noarden. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Freed feroaret der net folle oan it rêstige en noflike simmerwaar.

Jan Brinksma