Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – Nei al wer in hiel kreaze simmerdei is der freed wat mear bewolking.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft berûn. By in matige westewyn wurdt it 14 graden.

Freed is der earst bewolking, mar geandewei de dei lit de sinne him ek sjen. De wyn is matich en komt út it westen. It wurdt tusken de 18 en 22 graden.

Yn it wykein feroaret der net folle oan it stabile waar.

Jan Brinksma