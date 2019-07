Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – It wie moandei in hiel kreaze dei, mar wol mei in flink stik wyn. It bliuwt foarearst noflik simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft berûn. In dripke rein of in lytse bui is net hielendal útsletten. De wyn komt út it noardwesten en is swak oant matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 13 graden.

Tiisdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. In lytse bui is op ‘e nij net hielendal útsletten. By in matige wyn út it noardwesten oant it noarden wurdt it krekt gjin 20 graden.

De oare dagen fan ‘e wike feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma