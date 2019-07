Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel kreaze simmerdei en it waar sjocht der foarearst ek freonlik út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder, mar der kin letter ek (wat) bewolking oer Fryslân driuwe. By in swakke oant matige noarde- oant noardwestewyn wurdt it 9 graden.

Woansdei skynt de sinne flink, mar der binne, nei alle gedachten, ek hingelwolken. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. It wurdt 19 graden,

Tongersdei en freed is it ek kreas mei in temperatuer om de 20 graden hinne.

Jan Brinksma