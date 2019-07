Waarpraatsje: Moarn ûnwaarsbuien, dêrnei hjit

Yn de nacht fan freeed op sneon is der frijwat bewolking. Dêrtroch sakket de termometer net leger as oant 17 graden.

Sneon oerdei is it earst noch drûch en ek wolris sinnich, mar yn ’e rin fan ’e moarn komme der fan it westen út buien en kinne wy de rest fan de dei op ûnwaar rekkenje, mei kâns op heil en wynstjitten. It bliuwt waarm.

Snein miskien earst noch in bui, mar fierder moai en waarm waar.

Moandei en tiisdei sil it tige hjit wurde.

De waarwaarnimmer