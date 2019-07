Waarpraatsje: Freed ek net drûch

DE JOUWER – Nei in reinige mar wol mylde tongersdei sil it freed ek net drûch bliuwe.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der earst inkelde opklearringen en kin der op in soad plakken damp ûntstean. Yn ‘e rin fan ‘e nacht rekket de loft berûn en sil it wer wat reine. By in swakke súdwestewyn wurdt it 14 graden.

Freed kin it earst noch wat reine. Letter wikselje sinne en bewolking inoar ôf en ûntstean ek buien. De swakke oan matige wyn giet stadichoan nei it westen oant noardwesten. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Sneon is it ek noch wat ritich.

Jan Brinksma