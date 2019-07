Waarpraatsje: ekstreem waarm

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei is der hege bewolking en bliuwt it drûch. de leechste temperatuer sil net leger as 19°C wêze. De wind is swak en komt út ferskillende rjochtingen.

It waar fan tongersdei sil krekt sa wêze as dat fan woansdei, mar dan noch waarmer. Op de Waadeilanen wurdt it maksimaal 32°C. De easte- oant súdeastewyn is swak oant matich.

Freed sil it ek sinnich en tige waarm wurde. Nei freed sakje de temperaturen wat, mar it bliuwt waarm. Dat giet nei it wykein sa troch.