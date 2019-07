Waarpraatsje: Bewolking hâldt oan

Yn de nacht fan moandei op tiisdei sil de bewolking oanhâlde. De temperatuer sakket nei sa’n 13°. Der is in matige westlike wyn.

Tiisdeitemiddei sil it fan it westen út wat opklearje. De wyn komt út it noardwesten, it bliuwt drûch en de temperatuer rint op, mar waarm wurdt it net.

Woansdei feroaret der net folle oan it waar, mar it wurdt in bytsje waarmer as tiisdei.

De waarwaarnimmer