Waarpraatsje: Aardich simmerwaar

It is en bliuwt foarearst sinnich en meast drûch.

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen dy’t kâns op mistbanken meibringe.

Tongersdei is der earst nochal wat bewolking, mar de sinne skynt sa no en dan ek. Middeis is der in lytse kâns op in bui. Sinnige perioaden en steapelwolken wikselje inoar op plakken ôf. De temperatuer sil sa’n 21°C wurde en mear it lân wat heger. De wyn is swak.

De dagen dêrnei sil it hieltyd wat waarmer wurde en de kâns is grut dat wy in waarmere perioaden yn ’e mjitte geane.

De waarwaarnimmer