Waadhoeke nimt advys wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten oer

De gemeenteried fan Waadhoeke hat tongersdei 11 july besletten om it advys fan de wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten (sjoch ek dit berjocht en dit berjocht fan It Nijs) oer te nimmen. De ried stelt foar de kommende jierren € 275.000,- beskikber. Sa kin mei de foarstelde aksjes gau úteinset wurde.

De ried wie tige posityf oer it wurk fan de wurkgroep. Yn goede harmony is mei alle partijen wurke om ta in oplossing te kommen. De wize fan hanthavenjen kin ek op byfal rekkenje. De gemeente wol yn foarkommende situaasjes mei de lju dy’t it oangiet om ’e tafel om te sjen oft goedskiks ta in oplossing te kommen is.

Der kin no gau ta aksje oergien wurde. Der is ferlet fan mear amtlike kapasiteit. Ien fan de earste aksjes is dat in konvenant opsteld wurdt om de ynset fan alle belutsen partijen te boargjen. Fakatueren foar in koördinator en in meiwurker hanthavening binne ûnderwilens op www.werkeninfriesland.nl te finen.