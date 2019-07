Utstalling ‘Made in Holland’ yn Prinsessehôf lûkt rekôroantal besikers

Keramykmuseum Prinsessehôf hat mei Made in Holland: 400 jaar wereldmerk in rekôroantal fan 75.542 besikers lutsen. It is dêrmei de bêst besochte útstalling dy’t it Prinsessehôf ea hân hat. De útstalling, dy’t ûnderdiel wie fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018, waard mei in rapportcifer 8,3 hiel bot wurdearre troch it publyk. Mear as 40.000 besikers kamen spesjaal foar de útstalling nei Ljouwert. Dêrmei soarge it museum foar in ekonomyske ympuls foar de stêd fan 1,7 miljoen euro.

Fan 2 juny 2018 oant en mei 30 juny 2019 presintearre Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert in útstalling oer fjouwer Nederlânske suksesferhalen: Delfts blau, Maastrichts ierdewurk, art-nouveaukeramyk en Dutch Design. Ynspirearre troch bûtenlânske techniken en stilen wisten fabrikanten hieltyd wer nije produkten te betinken en dy suksesfol te meitsjen. Foar de útstalling kamen mear as 700 brûklienen út hiel Europa wei nei Ljouwert. De eigen kolleksje waard oanfolle mei topstikken út ûnder oare it Nationaal Museum yn Gdańsk, Museum für Kunst und Gewerbe yn Hamburg, Museum für Angewandte Kunst yn Wenen, it Museum voor Schone Kunsten en Geschiedenis yn Brussel en ferskate priveekolleksjes.

Omtinken

De nasjonale parse wie posityf oer Made in Holland: 400 jaar wereldmerk. De NRC joech de útstalling fjouwer stjerren en de Telegraaf neamde it in ‘fassinearjende útstalling’. Yn totaal ferskynden der 197 artikels yn binnen- en bûtenlânske kranten en tydskriften mei in totale mediawearde fan € 521.694,-.

Ekonomyske wearde

Ut publyksûndersyk bliek dat 40.500 besikers spesjaal foar de tentoanstelling nei Ljouwert kamen. Hja joegen yn totaal sa’n 1,7 miljoen euro út yn de stêd oan iten, drinken, winkeljen en oare aktiviteiten. Boppedat oernachte 20% fan de besikers gemiddeld 1,6 nachten hjir yn ’e buert, wat soarge foar goed 13.000 hoteloernachtings yn stêd en regio.

Edukaasje

Yn totaal hawwe 3000 dosinten, begelieders en learlingen út it basis-, fuortset en beropsûnderwiis de tentoanstelling besjoen binnen it spesjaal ûntwikkele ûnderwiisprogramma. Sa ûntdutsen hast 1.500 pjutten út Ljouwert en omkriten yn de tentoanstelling hoe’t in faas makke wurdt. Ut it fuortset en middelber beropsûnderwiis stjoerden 140 learlingen fan sân skoallen in ûntwerp yn foar ien fan de trije edysjes fan de ûntwerpwedstriid.

Publikaasje

Spesjaal foar de útstalling is in tiim fan spesjalisten oansteld om wittenskiplik ûndersyk te dwaan. Hja hawwe wichtige nije ynsichten oer de eksport fan Nederlânsk keramyk fan de 17de oant en mei de 20ste iuw nei foarren brocht. De resultaten fan dit ûndersyk, dêr’t Made in Holland: 400 jaar wereldmerk op basearre is, binne bondele yn in publikaasje yn it Nederlânsk en Ingelsk.

Sonken skatten

Fan 7 septimber 2019 ôf prissentearret it Prinsessehôf Gezonken schatten. Dy útstalling lit keramyk en oare foarwerpen sjen dy’t fûn binne oan board fan sân skipswrakken út de njoggende oant en mei de njoggentjinde iuw. De skatten fertelle fassinearjende ferhalen oer de Maritime siderûte yn Azië. Dêrmei giet in ferburgen wrâld iepen fan ynternasjonale hannel en útwikseling.