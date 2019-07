Untdek de wiere betsjutting fan thús by Bries#2

In middei hjoeddeiske keunstners moetsje en fuortdaliks mear ûntdekke oer de efterlizzende tematyk yn harren wurk? Fanwege súkses kriget Bries in twadde edysje. Yn gearwurking mei it Frysk Museum organisearret Keunstinisjatyf VHDG (Voorheen De Gemeente) op sneon 17 augustus in keunstnerspetear mei Ron Amir (Israël, 1975), Neo Matloga (Súd-Afrika, 1993) en Astrid Nobel (Nederlân, 1983). Under lieding fan Michiel van Nieuwkerk ûntdekt men dizze edysje de wiere betsjutting fan thús.

In nij poadium foar dialooch foar en oer de hjoeddeiske keunst yn Fryslân. In koeltsje dat foar de nedige ferdjipping soarget. Keunstinisjatyf VHDG (Voorheen De Gemeente) en it Frysk Museum wurkje gear om te soargjen foar dialooch, diskusje en ynspiraasje. Bries befreget de gefoelige kwestjes. Wa binne de keunstners dy’t aktyf binne yn de hjoeddeiske Fryske keunstwrâld? Wat meitsje se, wêr hâlde se har mei dwaande en hoe profilearje Fryske keunstners har neffens de nasjonale en ynternasjonale keunstwrâld? Bries giet yn ferskate sesjes op dy fraachstikken yn en nûget dêr prikeljende keunstners en petearlieders by út.

Matloga, Nobel, Amir

Bries#2 wurdt holden yn it lêste wykein fan de útstalling Neo Matloga: neo to love yn it Frysk Museum. De kollaazjeskilderijen fan Neo Matloga draaie om leafde, yntimiteit en de húshâlding. Op grutte doeken binne húslike sênes út syn jeugd yn it Súd-Afrika fan nei de apartheid ferbylde. Keunstners Astrid Nobel en Ron Amir diele de ynteresse foar hoe’t minsken mei-inoar en harren fermidden omgean. Alle trije keunstners litte har ynspirearje troch it plak dêr’t se opgroeiden. In wichtich ûnderwerp yn Astrid Nobels wurk is it Waad dêr’t sy opgroeide, yn it bysûnder It Amelân. In gebiet dat bedrige wurdt troch de stiigjende seespegel en gaswinning. Ron Amir, berne yn Israël, reizge fia Rome nei Nederlân. Amir is fassinearre troch ûnthechting, hat noed oer hoe’t wy fan ús basis losrekke binne.

Petear, diskusje en fragen

Yn besikerssintrum Obe sille de trije keunstners mei-inoar yn petear. Ynterviewer en sels byldzjend keunstner Michiel van Nieuwkerk nimt jo mei nei de basis: thús. Wat betsjut dat wurd foar de keunstners? Is it geografysk, wêr’t jins famylje is of binne it roken of foarmen? Ron Amir, Neo Matloga en Astrid Nobel sykje nei antwurden. It publyk kin fragen stelle en oan it petear meidwaan. Allinnich harkje mei fansels ek. Oanslutend is der wat te iten en te drinken. Bries is fergees by te wenjen op sneon 17 augustus fan 15.00 oant 17.00 oere yn Obe. It besikerssintrum fan Lân fan Taal is op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. De fiertaal is Ingelsk.