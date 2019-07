Tsjettelbrêge tusken Suderleech en Flevopolder wer ticht (bywurke)

Troch in steuring woe de Tsjettelbrêge yn de A6 hjoed net ticht. Op ‘e sneldyk tusken it Suderleech en de grutte Flevopolder stiene lange files.

Ungeduldige automobilisten hellen nuvere fiten út en rieden tsjin it ferkear yn oer de flechtstripe de ferkearde kant út. De plysje hie der gâns wurk fan.

Om twa oere hinne is de brêge wer tichtgien. Der kin wer ferkear oerhinne ride. It is no lykwols foar hege skippen net mear mooglik om de Tsjettelmar yn of út te kommen.

