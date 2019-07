Tsien handige simmerwinken tsjin stank en ûngedierte yn de biobak

Mei it waarme waar fan dizze wike kin it hast net oars of wy krije lêst fan stank yn de ôffalkontener en benammen yn de biobak, dêr’t maitsen dan graach yn útfanhûzje. Omrin jout tsien handige tips om de ôffalbakken fris te hâlden.

Jou maitsen gjin kâns

Lavindel en hedera (klimop) binne giftich foar maitsen. Doch in pear tûken fan sokke planten yn de kontener en de maitsen binne fuort. Lavindel lit boppedat ek noch in lekkere rook nei. Gjin stjonkende ruften

Minsken mei lytse bern sitte fansels mei it de swierrichheid fan smoarge ruften. Dêr komt ûngedierte op ôf mei it waarme waar. Ferpak de ruften yn in luchttichte sek foardat se yn de kontener geane. Ungedierte tefoaren komme

Troch in tin laachje sâlt of kalk tusken it ôffal te struien kin ûngedierte lykas maitsen op in miljeufreonlike wize bestriden wurde. De larven drûgje troch sâlt of kalk út en sa ûntstiet der gjin oerlêst. Kom stank troch broei tefoaren

Wiet ôffal kin mei waarm waar begjinne te broeien trochdat it rottingsproses gauwer op gong komt as oars, mei stankoerlêst fan gefolgen.

Lis drûch gers ûnder yn de biobak en lit it dampe ôffal earst útlekke ear’t it yn de bak smiten wurdt. Sa sille op de boaiem gjin ôffalresten oansette. Hâld miggen op ôfstân

Hingje kaanferballen yn in panty oan it hânsel fan de biobak. De kaanferrook hâldt de miggen op ôfstân. Se bliuwe net allinne út ’e buert, mar se kinne ek gjin aikes lizze. Dat komt larven en maitsen yn de kontener tefoaren. Jou de miggen gjin kâns

Hâld de klep fan de biobak goed ticht, byneedtroch der in stien op te lizzen. Dan kinne der gjin miggen yn komme. Koel hâlde

Set de konteners yn it skaad. Dan is der minder broei-effekt en ûntstiet der minder stank. Fuort mei fruitmichjes

Lytse michjes mei graach by de fruitskaal omfleane en se komme op apelskilen ôf. Doch wat jittik mei in flutske ôfwaskersguod yn in bakje, dat hâldt harre by de boarne wei. Basilikum wurket ek goed, want se kinne net oer de rook dêrfan. Slút ferpakkingen ôf

Smyt ferpakkingen sa skjin mooglik yn de sortibak en doch de doppen fan molke- en frisdrinkenpakken en lidsjes fan plestik bakjes der wer op foardat se yn de sortibak geane. Hâld de kontener skjin

Belangryk is it ek om de kontener skjin te hâlden. Geregeld skjinmeitsje mei wetter en jittik of griene sjippe is ek in probaat middel om stonkerij en ûngedierte tsjin te gean.

En as lêste: Wa’t mei fakânsje giet, docht der ferstannich oan om de kontener leech en skjin efter te litten, leafst yn de garaazje of sa, want ynbrekkers meie se graach brûke as klimark.