Trump hat jild om in stik grinsmuorre te bouwen

De presidint fan ‘e Feriene Steaten, Donald Trump, hie der kampanje mei fierd: hy soe in muorre bouwe op ‘e grins mei Meksiko om yllegale ymmigraasje tsjin te gean. It waard in fûl bedikusjearre ûnderwerp, mei útsprutsen foar- en tsjinstanners. Allinnich lei de bou fan ‘e muorre al gau stil, om’t in rjochter de finansiering as ûnwettich beoardiele.

Trump hie nammentlik 885 miljoen euro fan de begrutting fan it ministearje fan definsje ornearre four de bou. Dat jild wie al foar oare doelen ornearre. De rjochter oardiele dat it net tastien is om it dan samar in nije bestimming te jaan. Yn heger berop bleau dat oardiel stean, mar doe’t it regear nochris yn heger berop gie, wizige dat. It Heechgerjochtshôf, de heechste rjochtbank fan it lân, ferneatige it oardiel fan de legere rjochters.

Dat barde nei stimming ûnder de heechste rjochters mei in lytse mearderheid. De stimferdieling wie neffens politike skiedslinen: de fiif konservative rjochters keazen Trump syn kant, de fjouwer progressive rjochters woene de oardielen fan de oare rjochters hanthavenje.

Der is noch folle mear jild nedich foar de muorre. Om it parlemint ûnder druk te setten om dat jild frij te meitsjen hat Trump yn febrewaris de needtastân útroppen.